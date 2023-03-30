Представлены флагманы Meizu 20 и 20 Pro с Snapdragon 8 Gen 2 и оболочкой Flyme 10

Meizu официально представила свои флагманы Meizu 20 и 20 Pro. Базовая версия доступна в разных ярких расцветках — желтом, розовом, зеленом, Pro в более спокойных серебристых, черных и золотых корпусах.

Модели во многом отличаются. Из общего — процессор Snapdragon 8 Gen 2 и Android 13 из коробки с фирменной оболочкой Flyme 10. Далее о разном.

Meizu 20 получил 6,55-дюймовый AMOLED дисплей с разрешением FHD+, частотой обновления 144 Гц и HDR 10+. Емкость аккумулятора 4700 мАч + поддержка 67-ваттной проводной зарядки. Основная камера тройная: 50+16+5 Мп. У фронтальной 32 Мп.

«Прошку» наделили 6,81-дюймовым AMOLED Е6 LTPO дисплеем с разрешением 2K+, частотой обновления от 1 до 120 Гц и HDR 10+. Защищает стекло Gorilla Glass Victus.

Основная камера также тройная, все модули по 50 Мп. Емкость аккумулятора составляет 5000 мАч + поддержка 80-ваттной проводной и 50-ваттной беспроводной зарядок. Производитель обещает сохранение износостойкости батареи после 1600 циклов батареи на 80%.

Стоимость в зависимости от объема оперативной/встроенной памяти следующая:

Meizu 20 (12/128 ГБ) — 2999 юаней ($435);

Meizu 20 (12/256 ГБ) — 3399 юаней ($493);

Meizu 20 (12/512 ГБ) — 3799 юаней ($551);

Meizu 20 Pro (12/128 ГБ) — 3999 юаней ($580);

Meizu 20 Pro (12/256 ГБ) — 4399 юаней ($639);

Meizu 20 Pro (12/512 ГБ) — 4799 юаней ($697).