Флагман Meizu 21 показали на студийных фотографиях во всех расцветках

Несколько часов назад состоялась презентация, на которой был представлен флагман Meizu 21. Новинка поступит в продажу только 5 декабря, но китайские журналисты уже получили смартфон для написания обзоров и поделились первыми студийными фотографиями:

Что касается технических характеристик Meizu 21, смартфон получил 6,55-дюймовый AMOLED-дисплей, флагманский чип Snapdragon 8 Gen 3, главную камеру на 200-мегапиксилей и ёмкий аккумулятор с быстрой зарядкой, подробно о всех спеках мы писали в этом материале.