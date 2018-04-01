Очередное обновление WIndows 10 удаляет файлы пользователя
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Новости

Очередное обновление WIndows 10 удаляет файлы пользователя

Очередное промежуточное обновление под номером KB4532693 выпустила Microsoft для Windows 10. И снова появились новые проблемы – операционка удаляет учётную запись пользователя и заменять её на временную. Из-за удаления пропадают файлы и сбрасываются все настройки системы.

Пока не ясно почему происходит глюк, но небольшому числу пользователей удалось решить проблему после нескольких перезагрузок ПК или создав новую локальную учетную запись.

Windows 10

В Microsoft знают о проблеме и изучают отзывы пользователей, чтобы внести корректировки в систему. Кто не успел обновиться, советуют воздержаться от обновления до разрешения ситуации.

За последний месяц у Windows 10 уже третья проблема после обновления. Одна приводила к синему экрану, а вторая вырубала всю систему.

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