Очередное обновление Windows 10 привело к «синему экрану смерти»

На днях Microsoft выпустила для всех желающих накопительное обновление для Windows 10 под номерами 1909 и 1903. Кроме исправления ошибок, многие пользователи начали жаловаться на «синий экран смерти», серьёзные проблемы со звуком и всё это происходит после установки апдейта версии KB4532695

Обычно BSOD (синий экран смерти) появляется из-за проблем с оборудованием, программным обеспечением и драйверами, но иногда они могут быть вызваны проблемами с обновлением Windows 10.

Однако апдейт не является обязательным и выпущен не в пакете ежемесячного обновления Patch Tuesday. Обновление лучше распознаёт лица Windows Hello и исправляет ранние баги.

Кроме синего экрана, некоторые пользователи заявляют о проблемах с загрузкой системы, медленной работы, с внешними дисплеями и конфликта драйверов.