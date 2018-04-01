Microsoft выпустила еще одно неудачное обновление
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Новости

Microsoft выпустила еще одно неудачное обновление

Что-то последнее время у Microsoft не ладится с выпуском обновлений для Windows 10. Мы уже не раз в сети встречали новости по этому поводу, но на разработчиков Microsoft это видимо, не подействовало. Только пару дней назад вышло обновление под номером KB4524244 для Windows 10, как в интернете появились целые темы на счет того, что после этого обновления, система отказывается работать.

Естественно, производитель сразу же прекратил распространять этот апдейт и посоветовал тем, у кого оно еще стоит, удалить его с ПК. Напомним, что Обновление KB4524244 распространялось в рамках Patch Tuesday. Если говорить о самом обновлении, то оно должно приносить улучшения в систему безопасности всех на данный момент версий ОС.

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Этот апдейт призван исправлять уязвимости в сторонних менеджерах загрузки, которые были созданы сторонними производителями. Больше всех не повезло тем, у кого версии были от HP и Apple. Владельцы таких ПК наблюдали сбои, вплоть до бесконечных и неожиданных перезагрузок системы, частые зависания, и даже потерю работоспособности.

Microsoft ничего не оставалось делать, как признать наличие критической ошибки и пообещать в самые кратчайшие сроки выпустить исправленную версию апдейта, но уже в сотрудничестве со сторонними производителями.

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