Обновлённая приставка Apple TV получила «урезанный» процессор A15 Bionic

В октябре была представлена новая версия ТВ-приставки Apple TV. В числе её характеристик значился прошлогодний A15 Bionic, но на деле оказалось, что в процессор внесли изменения.

Если верить приложению TV Info для tvOS, то A15 Bionic в Apple TV 2022 оснащён пятью ядрами, когда как во всех iPhone есть по шесть процессорных ядер. Более того, графический процессор в приставке используется с максимальными пятью ядрами.

Почему Apple решила «урезать» прошлогодний процессор для новинки — неизвестно. Но, честно говоря, ситуация для ТВ-приставки никак не отобразиться на её возможностях, а мощности должно хватить на несколько лет вперёд.