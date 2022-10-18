Apple представила приставку Apple TV 4K нового поколения

Apple выпустила обновлённую версию приставки Apple TV 4K. Она получила чип A15 Bionic, поддержку HDR10+ и Dolby Vision. Также новинка поддерживает объёмный звук Dolby Digital 5.1 и 7.1.

Работа приставки происходит на операционной системе tvOS, которой можно управлять при помощи комплектного пульта Siri Remote. Последний лишился разъёма Lightning, а на его место пришел USB Type-C.

Приставка доступна для заказа в двух модификациях. Первый вариант только с Wi-Fi и 64 ГБ встроенной памяти, предлагается за $129 (~8000 рублей). Более дорогой вариант за $149 (~9300 рублей), дополнительно оснащается разъёмом Ethernet и 128 ГБ памяти для игр и контента.

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