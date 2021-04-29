Обновленная версия акустической системы Harman Kardon Onyx Studio 7 появилась в России

HARMAN представила в России обновленную версию беспроводной акустической системы Harman Kardon Onyx Studio 7. Устройства имеет премиальную отделку акустической тканью, алюминиевую ручку и привлекательный внешний вид.

Дизайн устройства в большей степени вернулся к привычному силуэту первых моделей серии. Неизменными премиальные материалы: корпус отделан прочной акустической тканью, а ручка для переноски, напоминающая по форме кольцо Сатурна, выполнена из шлифованного анодированного алюминия. Транслировать контент на акустическую систему можно по Bluetooth, поддерживается попеременное воспроизведение с двух устройств, подключенных одновременно.

Техническая составляющая Harman Kardon Onyx Studio 7 претерпела важные изменения: пассивный излучатель перебрался под фронтальный гриль устройства, а среднечастотный 120мм динамик получил в поддержку два 25мм твитера. Такая схема позволяет воспроизводить контент в стереорежиме. Общая мощность акустической системы составляет 50 Вт. Время заявленной работы на одном заряде составляет 8 часов.

На выбор три традиционных для серии цветовых исполнения в спокойных черных, синих и белых тонах. Рекомендованная розничная цена – 13 990 рублей. Приобрести устройство можно в официальном онлайн-магазине HARMAN.