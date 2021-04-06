HARMAN представила в России виниловый проигрыватель класса High End за 690 тысяч рублей

Компания HARMAN представила в России виниловый проигрыватель класса High End – Mark Levinson № 5105. Традиционный для бренда симбиоз выверенного дизайна и лучших из доступных технологий станет настоящим открытием для поклонников аналоговых носителей.

Основание проигрывателя выполнено из цельного двухдюймового куска алюминия, прошедшего пескоструйную обработку и защищенного анодированным черным покрытием. Система подвески цоколя – три независимых регулируемых ножки с индивидуальной системой амортизации из композитных материалов. Фронтальная панель и кнопки управления режимами воспроизведения также изготовлены из алюминия и дополнены фирменным тонированным стеклом. 25-см карбоновый тонарм с черным глянцевым покрытием заканчивается цельной вплавленной алюминиевой площадкой для картриджа со встроенной ручкой подъема. Прижим для пластинок в легендарной форме песочных часов, лаконично перекликающийся по дизайну с подвесом тонарма, заполнен твердым сплавом латуни для придания веса.

Диск проигрывателя весом более 6 кг подвешен на шлифованной закаленной стальной оси и вращается на сверхточных бессмазочных композитных подшипниках, не требующих обслуживания. Фирменный слипмат вместе с руководством пользователя поставляется в упаковке, стилизованной под двойной виниловый LP. Высокую точность и стабильность вращения обеспечивает синхронный двигатель на 12 вольт. Его управляющий сигнал генерируется цифровым процессором, что позволяет избежать температурных искажений и нежелательных вибраций. Встроенный блок питания способен работать в диапазоне напряжения от 90 до 260 вольт переменного тока.

Рекомендованная розничная цена Mark Levinson № 5105 в комплекте с головкой звукоснимателя МС стандарта – 690 000 рублей.