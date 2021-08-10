В России представлены полноразмерные беспроводные наушники JBL TUNE

Компания HARMAN представила в России пополнение линейки JBL TUNE – полноразмерные беспроводные наушники JBL TUNE 710BT и JBL TUNE 760NC. Главные нововведения коснулись технической части: новинки получили современный протокол Bluetooth 5.0, зарядку через USB-C и увеличенное время работы.

Обе новинки имеют поддержку технологии Pure Bass, которая делает басы более плотными и насыщенными, при этом сохраняя оптимальный баланс в остальном частотном диапазоне.

Складная конструкция с мягкими амбушюрами из эко-кожи гарантирует надежную посадку и комфортную эксплуатацию даже при прослушивании спустя несколько часов подряд. К источникам звука наушники подключаются по протоколу Bluetooth 5.0. Или через провод, входящий в комплект для случаев, когда заряд аккумулятора исчерпан.

Функция быстрой зарядки через порт USB-C за 5 минут от розетки добавит два дополнительных часа работы, а за пару часов полностью восполнит запасы энергии. Встроенный аккумулятор на обеих моделях гарантирует до 50 часов воспроизведения музыки без остановки в стандартном режиме и до 35 часов с включенным ANC у JBL TUNE 760NC. В обе новинки интегрирован микрофон.

За звук JBL в новинках отвечают 40мм динамические драйверы. Старшая модель JBL TUNE 760NC оснащена технологией активного шумоподавления. Также она поддерживает функцию Google Fast Pair для подключения к смартфону на Android OS.

Для управления воспроизведением и вызовами на корпусе правой чашки предусмотрены кнопки регулировки громкости и остановки/продолжения воспроизведения. Обе модели представлены в четырех цветовых решениях, черном, синем, розовом и белом.

Стоимость новинок следующая: