Обновление Windows 10 ломает интернет-соединение
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Новости

Обновление Windows 10 ломает интернет-соединение

Обновления для операционной системы Windows 10 продолжают доставлять новые трудности. Большое количество пользователей столкнулись со сложностями с интернет-соединением после обновления системы.

Компания Microsoft подтвердила, что ошибки возникают у тех пользователей, которые пользуются компьютерами со сборкой Windows 10, выпущенные в ноябре и мае 2019 года.

В конце апреля 2020 года планируется следующее глобальное обновление под названием 20H1.

Представители Редмонд заявили, что проблема с интернет подключением происходит на устройствах, которые используют прокси с ручной или автоматической настройкой. Ошибки возникают в Outlook, Office 365, Microsoft Office, Internet Explorer и иногда в Edge.

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Над решением проблемы уже работает Microsoft, но дата выхода подходящего для решения проблемы обновления не оглашается.

Если данная сложность коснулась и вас, временно решить ее поможет удаление обновленной KB453599, оно не является обязательным. Проблема должна устраниться после перезагрузки компьютера.

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Маргарита Александрова

Маргарита Александрова

Пишу новости о мире гаджетов. Просто, но со вкусом.
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