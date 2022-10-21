Обновление iOS 15.7.1 «ломает» Face ID

Проблемы с обновлениями iOS 15 и 16 продолжаются. На сей раз свежее обновление под номером iOS 15.7.1 отключило сканер лица Face ID. Проблема возникла на довольно новых iPhone 12 Pro и iPhone 13 Pro. О других моделях смартфонов пока не сообщается.

Пользователи жалуются на Reddit и в Twitter, что смартфоны перестали разблокировать по лицу, а зарегистрировать новую внешность нельзя. Система выдаёт ошибку с надписью «Face ID недоступен». Комментария от Apple пока не поступало. Важно отметить, что проблема возникла на почти релизной версии, так что в финальной сборке проблему устранят.

Отметим также, что не все пользователи хотят переходить на iOS 16, поэтому важно, чтобы Apple решила эту проблему в iOS 15.7.1.

Ранее сообщалось, что выход релизной версии iOS 16.1 состоится 24 октября. В России она станет доступна после 20:00 МСК.

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