Nubia анонсировала игровой контроллер Red Devils Shadow Blade 2 для смартфонов

ZTE продолжает подогревать интерес к грядущему анонсу игровых смартфонов Nubia Red Magic 9-й серии. Вчера компания раскрыла некоторые технические характеристики Red Magic 9 Pro и показала его со всех сторон, а сегодня анонсировала для него игровой контроллер Red Devils Shadow Blade 2, который превращает смартфон в портативную консоль.

Судя по опубликованному тизеру, контроллер Red Devils Shadow Blade 2 получит туже раскладку кнопок, что и прошлое поколение, но дизайн кардинально изменится. Новинка в удобство эргономике пожертвует компактностью, но предложит пользователю более удобный хват устройства как у традиционных геймпадов для консолей и ПК, что важно для длительных игровых баталий.

Технические характеристики гаджета не раскрываются, в описании к тизеру говорится лишь, что контроллер можно использовать со смартфонами и консолями, а также предусмотрено быстрое переключение между устройствами.

Больше подробностей о контроллере Red Devils Shadow Blade 2 компания раскроет на презентации смартфонов Red Magic 9 Pro и 9 Pro+, которая состоится 23 ноября.