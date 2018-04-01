Новый Samsung Galaxy S20 Ultra получит камеру на 108 Мп

Не за горами выход флагманских моделей Samsung Galaxy S20. Уже известно, что компания представит четыре смартфона. Самой продвинутой модель станет Samsung Galaxy S20 Ultra.

По словам инсайдера Ice Universe, обычные Samsung Galaxy S20 и Galaxy S20 Plus не получат новый модуль на 108-мп, который был представлен совместно с Xiaomi. Также информацию подтверждает зарубежный ресурс MySmartPrice со ссылкой на надежный источник.

Базовый Galaxy S20 получит дисплей Dynamic AMOLED диагональю 6,2 дюйма, основную камеру с разрешением 12 Мп и фронтальную камеру на 10 Мп. Ёмкость аккумулятора составит 4000 мАч.

Модель с большим дисплеем Samsung Galaxy S20 Plus оснастят аналогичным экраном и камерой. Самое интересное, что топовый Samsung Galaxy S20 Ultra получит основную камеру на 108 Мп и 100-кратным гибридным зумом. По всей видимости у последнего смартфона будет завышена стоимость в несколько раз.

Выход новой линейки Galaxy S20 состоится уже 11 февраля.