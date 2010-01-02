Samsung представила цветные смартфоны Galaxy S20 FE

Samsung выпустила специальное издание смартфона Galaxy S20 Fan Edition (FE). Модель обладает флагманскими характеристиками серии S20 и необычными цветовыми решениями.

Главная особенность новинки состоит в шести ярких цветах: красный, оранжевый, лаванда, мята, синий и белый. Galaxy S20 FE получил все фирменные элементы серии Galaxy S20, а также матовую текстуру корпуса.

Смартфон Galaxy S20 FE работает под управлением усовершенствованного процессора Exynos 990 и обладает безрамочным 6,5-дюймовым Super AMOLED экраном Infinity-O с частотой обновления 120 Гц.

В продаже Galaxy S20 FE появится с 9 октября 2020 года по цене 49 990 рублей. Также сейчас производитель предлагает оформить предзаказ и получить в подарок беспроводное устройство EP-P52007.