Samsung Galaxy S20, S20+ и S20 Ultra подешевели в России

Нам всем нравится, когда идут скидки на смартфоны, особенно радостно, когда это касается флагманских устройств. На этот раз пользователей решили порадовать скидками представители Samsung, которые снизили ценник на флагманскую линейку Galaxy S20. На отечественном рынке эту акцию поддержали крупнейшие ритейлеры. В их числе МТС, «Связной», «Эльдорадо» и М.Видео.

В среднем, скидки на модели Galaxy S20, S20+ и S20 Ultra доходят до 10 тыс. рублей, что не может не радовать. Так, в «Связном», М.Видео и «Эльдорадо» цены на модели установлены такие: за Galaxy S20 просят до 60 тыс. рублей, за Galaxy S20+ – 65 тыс. рублей, а вот за флагман Galaxy S20 Ultra просят уже 90 тыс. рублей. Если взглянуть на предыдущий ценник, то он стал меньше в среднем на 10 тысяч рублей.

В МТС же скидка на покупку этих моделей составляет 11 тысяч рублей, но только при покупке аксессуаров на 1 тысячу рублей. А вот на официальном сайте производителя все немного запутанней. Ценники на смартфоны этой линейки стоят на уровне 80, 85 и 110 тыс. рублей за модели Galaxy S20, S20+ и S20 Ultra соответственно. Но сразу же компания предлагает скидку в 10 тысяч рублей плюс бесплатные наушники Galaxy Buds+. При этом подчеркивается, что сумма такой скидки составляет 20 тыс. рублей.