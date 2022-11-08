Android 13 приходит на смартфоны Samsung Galaxy S20 и Note 20

Только вчера Samsung выпустила One UI 5 на Android 13 для прошлогодних флагманов, так сегодня обновления получили ещё другие модели.

Жители Германии и Швейцарии начали получать Android 13 с оболочкой One UI 5 на смартфоны Galaxy S20, S20+ и S20 Ultra, а также Galaxy Note 20 и Note 20 Ultra (для 4G и 5G-модификаций).

Распространение обновлений ПО происходит волнами, а в ближайшее время апдейты станут доступны в других регионах Европы.