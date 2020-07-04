Новый глюк Windows 10 приводит к бесконечной загрузке старых драйверов
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Новости

Новый глюк Windows 10 приводит к бесконечной загрузке старых драйверов

Многие пользователи уже привыкли к тому, что каждое обновление Windows 10 приносит не только новые функции, но и новые глюки. Так произошло и на сей раз.

После выхода Windows 10 (2004) производители устройств обновили драйверы для них. Но, как оказалось, их не всегда удаётся обновить штатно. Суть в том, что Центр обновления Windows пытается установить старые драйверы даже если новые уже содержатся в системе. Из-за этого возникает ошибка.

Согласно данным с официального форума компании, где пользователи обсуждают этот вопрос, можно попробовать отключить принудительную установку «сбойных» драйверов, чтобы временно решить проблему. Это делается так:

  • Зайти в «Пуск» > Настройки  > Система > О системе.
  • Загрузить средство устранения неполадок «Показать или скрыть обновления»
  • Задействовать средство устранения неполадок
  • Скрыть драйверы, которые не нужно обновлять по вышеуказанным причинам
  • Перезагрузить систему.

После этого Windows не будет устанавливать скрытые драйверы или обновления, однако пока что это лишь временное решение до выхода полноценного патча. Правда, о сроках его релиза остаётся только догадываться.

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Андрей Галадей

Андрей Галадей

Любитель железок, старых игр и Linux.
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