Новый глюк Windows 10 приводит к бесконечной загрузке старых драйверов

Многие пользователи уже привыкли к тому, что каждое обновление Windows 10 приносит не только новые функции, но и новые глюки. Так произошло и на сей раз.

После выхода Windows 10 (2004) производители устройств обновили драйверы для них. Но, как оказалось, их не всегда удаётся обновить штатно. Суть в том, что Центр обновления Windows пытается установить старые драйверы даже если новые уже содержатся в системе. Из-за этого возникает ошибка.

Согласно данным с официального форума компании, где пользователи обсуждают этот вопрос, можно попробовать отключить принудительную установку «сбойных» драйверов, чтобы временно решить проблему. Это делается так:

Зайти в «Пуск» > Настройки > Система > О системе.

Загрузить средство устранения неполадок «Показать или скрыть обновления»

Задействовать средство устранения неполадок

Скрыть драйверы, которые не нужно обновлять по вышеуказанным причинам

Перезагрузить систему.

После этого Windows не будет устанавливать скрытые драйверы или обновления, однако пока что это лишь временное решение до выхода полноценного патча. Правда, о сроках его релиза остаётся только догадываться.