Новый глюк Windows 10 приводит к бесконечной загрузке старых драйверов

Многие пользователи уже привыкли к тому, что каждое обновление Windows 10 приносит не только новые функции, но и новые глюки. Так произошло и на сей раз.
После выхода Windows 10 (2004) производители устройств обновили драйверы для них. Но, как оказалось, их не всегда удаётся обновить штатно. Суть в том, что Центр обновления Windows пытается установить старые драйверы даже если новые уже содержатся в системе. Из-за этого возникает ошибка.
Согласно данным с официального форума компании, где пользователи обсуждают этот вопрос, можно попробовать отключить принудительную установку «сбойных» драйверов, чтобы временно решить проблему. Это делается так:
- Зайти в «Пуск» > Настройки > Система > О системе.
- Загрузить средство устранения неполадок «Показать или скрыть обновления»
- Задействовать средство устранения неполадок
- Скрыть драйверы, которые не нужно обновлять по вышеуказанным причинам
- Перезагрузить систему.
После этого Windows не будет устанавливать скрытые драйверы или обновления, однако пока что это лишь временное решение до выхода полноценного патча. Правда, о сроках его релиза остаётся только догадываться.
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