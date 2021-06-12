Стала известна дата прекращения поддержки Windows 10

Скоро Microsoft анонсирует полностью новую версию своей операционной системы Windows. Также стало известно, что корпорация может отказаться от поддержки обычной версии Windows 10 уже через четыре года.

Специальная страница на сайте рассказывающая о Windows 10, имеет дату – 14 октября 2025 года, именно в этот день прекратиться поддержка ОС. Учитывая, что информация размещена на официальном сайте Microsoft, нет никаких сомнений в её достоверности.

Дата поддержки Windows 10

Таким образом жизненный цикл Windows 10 составляет где-то 10 лет. Ведь система вышла на свет летом 2015 года. Таким же показателем обладает Windows 7, вышедшая в 2009 году и закрытая в январе 2020 года.

24 июня Microsoft проведёт большую презентацию и представит масштабное обновление для Windows под кодовым названием Sun Valley. Предположительно, будет представлена Windows 11 в которую войдут наработки из отменённой Windows 10X.

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