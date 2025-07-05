Hyundai запустит в производство водородный суперкар N Vision 74

Автомобиль, вдохновленный культовым концептом Hyundai Pony Coupe 1974 года, разработанным легендарным дизайнером Джорджетто Джуджаро, сочетает в себе ретро-стилистику и передовые технологии. Особое внимание привлекают двери типа «крыло чайки», которые подчеркивают спортивный и футуристический характер машины.

Будет выпущено не больше 200 машин, из них лишь около 70 попадут в частное владение. Цена ожидается в диапазоне от $300 000 до $375 000. Это будет самый дорогой и редкий автомобиль Hyundai.

Технические характеристики серийной версии обещают стать впечатляющими: мощность составит около 775–800 лошадиных сил, что позволит разгоняться до 100 км/ч всего за 3 секунды. Запас хода в концепте превышал 600 км, однако в серийном варианте он ожидается на уровне 400–500 км, что обусловлено балансом между производительностью и практичностью.

Силовая установка представляет собой гибрид водородного топливного элемента и электродвигателей с задним приводом. Два электромотора, каждый из которых вращает отдельное заднее колесо, обеспечивают отличную управляемость и динамику. Водород хранится в легких и прочных углепластиковых баллонах, а в качестве буферной батареи используется высоковольтный 800-вольтовый аккумулятор, который помогает оптимизировать работу силовой установки.

Проект N Vision 74 создается не ради коммерческой прибыли, а чтобы продемонстрировать потенциал водородных технологий и спортивных характеристик будущих автомобилей Hyundai. Это важный шаг в развитии экологически чистых и высокотехнологичных спортивных автомобилей.

Серийная версия появится в июне 2026 года.

Галерея Hyundai N Vision 74