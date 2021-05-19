Вышло промежуточное обновление Windows 10 — 21H1. Что там нового?

Компания Microsoft выпустила промежуточное обновление для операционной системы Windows 10. В нём не так много новинок, однако всё же они присутствуют.

Вот как выглядят три главных изменения в версии 21H1.

Поддержка нескольких камер для функции распознавания внешности Windows Hello — это актуально для планшетов Surface и подобных им.

Windows Defender для приложений Windows стал работать быстрее. Это заметно, к примеру, при открытии документов.

Обновилась Служба групповой политики (GPSVC) Windows Management Instrumentation (WMI), что ускорило работу при удалённом доступе к системе.

При этом обещанные ранее изменения дизайна и так далее ожидаются в сборке Sun Valley, выход которой запланирован на ноябрь.

Отметим, что сам апдейт скачается автоматически через «Центр обновлений», так что рекомендуется проверять наличие патча там.

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