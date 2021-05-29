В Windows 10 вернут полноценные виджеты

Похоже, компания Microsoft намерена вернуть из небытия автономные виджеты, подобные тем, что были ранее. Известный сетевой информатор WalkingCat сообщает, что компания планирует добавить в систему глубоко интегрированные решения, которые будут отчасти похожи на как «Чудо-панель» в Windows 8.

"Windows Widgets", is something slides out from the left side of screen with a swipe gesture. 🧐 — WalkingCat (@_h0x0d_) May 28, 2021

Эти виджеты должны «выдвигаться» с края экрана. Впрочем, не исключено появление и других, несенсорных виджетов. Не исключено, что новинка появится уже осенью в сборке Sun Valley.

Если эта информация верна, то значит, компания Microsoft уделяет всё больше внимания планшетным ПК, что неудивительно в свете отмены Windows 10X. Похоже, что корпорация всё же будет развивать в первую очередь систему для x86-й платформы.

The GEEK в Telegram