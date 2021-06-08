Microsoft принудительно обновит Windows с помощью ИИ

Компания Microsoft вовсю готовится к анонсу своей новой системы Windows 11. И потому собирается помощью искусственного интеллекта обновлять компьютеры пользователей в принудительном порядке.

На первом этапе обновления получит ограниченное число компьютеров, на них будет закачано обновление May 2021 Update (21H1). Это позволит отслеживать возникающие ошибки и оперативно исправлять их.

Мы начали использовать наше машинное обучение на всех этапах, чтобы разумно развертывать новые версии Windows 10 и обеспечивать плавное обновление. Из заявления компании

Отметим, что майское обновление появится на всех ПК с Windows 10 версий 20H2 и 2004, где пользователи указали автоматическое получение обновлений. Патч будет скачать и установлен без участия юзеров.

А 24 июня Microsoft представит операционную систему нового поколения. Предполагается, что это может быть Windows 11.

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