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Новости

Windows 10 блокирует торрент-клиенты и программы для майнинга

В начале августа компания Microsoft немного изменила схему работы встроенного антивируса Windows. Отныне он не даёт скачивать и запускать программы, считающиеся «нежелательными». И в этот перечень попали клиенты для работы с torrent-файлами.

Сама функция блокировки ранее появилась в системе, а анонсировали её ещё в 2018 году. Но тогда её надо было запускать вручную. Теперь же режим включён по умолчанию.

Для проверки этого режима надо найти через системный поиск раздел «Защита на основе репутации», где есть нужные переключатели.

В числе «нежелательных» есть торрент-клиенты, программы для майнинга, рекламный софт и так далее. К счастью, всё это пока можно отключить или же установить сторонний антивирус.

Отметим, что ранее обновление Windows 10 под номером 21H1 начало принудительно удалять популярный торрент-треккер uTorrent, определяя его как вредоносное программное обеспечение. При этом система защиты не позволяла повторно скачать и установить клиент.

Источник:
Windows Latest

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