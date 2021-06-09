Microsoft обновила Windows 10, 8 и 7

Компания Microsoft выпустила свежее накопительное обновление в рамках программы Patch Tuesday. Новинка доступна для Window 10 версий 21H1, 20H2 и 2004, Windows 8.1 и даже Windows 7 в рамках программы долгосрочного обслуживания.

Исправления касаются облачных систем, аутентификации и безопасности, файловой системы и прочего. Похоже, компания не собирается полностью отказываться от них в ближайшее время.

При этом отметим, что Windows 7 больше года не поддерживается — с 14 января 2020 года. Хотя корпоративным пользователям до сих пор приходят патчи безопасности и другие обновления. Правда, за них приходится платить отдельно.

Отметим, что уже 24 июня Microsoft моет показать новую систему с условным названием Windows 11.

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