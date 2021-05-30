Дизайнер показал концепт macOS в стиле Windows 10 (видео)

На YouTube-канале Avdan появился ролик, который демонстрирует, как могла бы выглядеть операционная система macOS, если бы её разработкой занималась Microsoft.

Дизайнер предположил, что Microsoft неожиданно купила Apple, и показал результат. Надо признать, вышло довольно любопытно, поскольку концепт объединил лучшее из двух ОС.

Концепт демонстрирует приложения, знакомые большинству пользователей Windows — «Блокнот», Word, PowerPoint, Excel и «Калькулятор». Есть также браузеры Microsoft Edge и Internet Explorer, а вот Safari убрали.

При этом меню настроек напоминает аналог из Windows 7.

А ещё там есть ролик, показывающий обратную ситуацию — В нём дизайнер фантазирует на тему того, как выглядела бы Windows 10, если бы её разработали в Купертино.

Напишите в комментариях, что вам больше понравилось — macOS от Microsoft или Windows 10 из Apple.

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