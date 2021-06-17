Антивирус в Windows 10 удаляет популярный торрент-клиент и не позволяет установить его снова

Недавнее обновление Windows 10 под номером 21H1, казалось бы, не вызвало массовых проблем у пользователей. Однако, как сообщается, кое-что всё же есть. Утверждается, что после установки антивирус Microsoft Defender начал определять торрент-клиент uTorrent как вредоносное программное обеспечение.

Судя по всему, это массовая проблема, поскольку о ней сообщают на форуме поддержки Microsoft. Причём антивирус сам удаляет клиент, а также мешает его повторной установке — не даёт запустить инсталлятор и удаляет его. А вот другие решения такого же типа можно устанавливать без проблем.

В компании Microsoft пока не комментируют проблему. Некоторые полагают, что виной встроенная реклама, которой нет только в Pro-версии.

При этом отметим, что μTorrent ранее уже определяли как потенциально опасное приложение. Это происходило в 2018 году, но с тех пор, казалось бы, всё решилось.

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