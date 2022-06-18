Пользователи из России не могут загрузить Windows 10 и 11 с сайта Microsoft

Компания Microsoft запретила российским пользователям загружать утилиту для установки Windows 10 и Windows 10. Именно такое предположение сделали пользователи на различных форумах.

При попытке загрузить утилиту с официального сайта Microsoft появляется ошибка «Возникла проблема с вашим запросом». Важно отметить, что «установочный носитель» Windows загружается без проблем.

Есть активировать VPN и попробовать снова – начнётся загрузка. Предположительно, корпорация специально ограничивает скачивание своих утилит для пользователей из России.

Также есть вероятность, что это техническая ошибка. Официальных комментариев от Microsoft нет.

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