Новый вирус-шифровальщик Magniber маскируется под обновления Windows 10

В сентябре этого года на ПК пользователей зафиксировали серию хакерских атак применением вируса-вымогателя Magniber. Этот вирус шифрует данные в памяти и требует выкуп в размере 2,5 тысячи долларов в биткоинах.

Сообщается, что вирус атакует как крупные компании, так и мелких пользователей. В техническом плане говорится, что вирус устанавливает на ПК пользователя ZIP-архив с JavaScript-файлом внутри, который уже запускает Magniber. При этом в систему он попадает из обновлений для Windows 10 и антивируса, если те скачиваются из нелегальных источников.

Вирус использует локальное повышение привилегий в ОС и даёт хакерам полный доступ к системе без участия пользователя.

Специалисты советуют скачивать обновления только из официальных источников и делать резервные копии данных.

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