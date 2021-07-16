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Новости

Осенью Windows 10 получит последнее обновление

Осенью этого года Microsoft выпустит новую операционную систему Windows 11. Несмотря на релиз ОС, компания обновит пока актуальную Windows 10.

Обновление под названием Windows 10 21H2 уже проходит тестирование внутри корпорации и среди участников программы Windows Insider. В апдейте появится поддержка WPA3 H2E, упрощённый вход без пароля с Windows Hello for Business и поддержка вычислений на графическом процессоре в подсистеме Windows для Linux (WSL) и Azure IoT Edge для Linux.

Сам апдейт будет поддерживаться в течение 18 месяцев для версий Home и Pro, а для Enterprise и Education – 30 месяцев.

Источник:
Neowin

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