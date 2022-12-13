Microsoft выпустила обновлённый Windows Media Player для Windows 10

Microsoft выпустила для Windows 10 обновлённый видеоплеер, который ранее был доступен только на Windows 11. Эта программа пока что есть лишь на канале Release Preview для участников программы раннего доступа Windows Insider.

Приложение под названием Windows Media Player выполнено в современном дизайне и должно заменить ранее используемую программу Groove Music. При установке система перенесёт плейлисты из старого приложения и установится по умолчанию вместо него.

Что касается изменений, то в Windows Media Player появился новый дизайн, поддержка светлой и тёмной темы оформления, а также элементы в стиле Windows 11. Это касается, например, закруглённых углов.

Также программа теперь более универсальна. Она умеет воспроизводить музыку и видео по аналогии с VLC и другими подобными плеерами. Дата релиза пока не сообщается, но, очевидно, новинка появится уже скоро.