Microsoft выпустила обновление для старых версий Windows

Компания Microsoft выпустила крупное накопительное обновление для Windows 7, 8.1 и 10. Оно получило номер KB5004237. Согласно описанию, новинка устраняет более сотни проблем операционных систем, а том числе три уязвимости «нулевого дня».

В числе нововведений устранение проблем с 16-разрядными приложениями для Windows 7. При этом такие приложения уже мало кто использует, тем более на «семёрке». Также отметим, что поддержка Windows 7 завершилась около полутора лет назад. На текущий момент предоставляются только платные апдейты безопасности для корпоративных клиентов.

Что касается Windows 10, то там есть ряд исправлений и доработок. Перечень затрагивает в том числе систему проверки логинов и паролей, устраняет проблемы с печатью и принтерами, а также повышает безопасность основных операций ОС.

Скачивание обновления возможно через «Центр обновлений».