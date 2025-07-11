Новости

Infinix тизерит Hot 60 Pro+ — самый тонкий смартфон с изогнутым дисплеем

Ультратонкий смартфон выйдет уже в июле.

Infinix опубликовала тизер Hot 60 Pro+, который обещает стать самым тонким смартфоном в мире с 3D-изогнутым экраном. Его толщина всего 5,95 мм.

Несмотря на тонкий корпус, Hot 60 Pro+ оснащен батареей на 5160 мАч с быстрой зарядкой 45 Вт. Смартфон работает на чипе MediaTek Helio G200 и имеет 11-слойную систему охлаждения для стабильной работы.

Для фото и видео предусмотрена основная 50-мегапиксельная камера с сенсором Sony IMX882. Infinix Hot 60 Pro+ также получит дополнительную ИИ-кнопку «One Tap AI». Подробнее о ней можно почитать здесь.

Infinix Hot 60 Pro+ будет официально представлен в июле 2025 года.

Ранее инсайдер Ice Universe опубликовал видео-сравнение Hot 60 Pro+ и Samsung Galaxy S25 Edge.

👍 Хочешь больше? Подпишись на наш Telegram-канал
Теги: 
Источник:
The GEEK
Анатолий Почивалов

Анатолий Почивалов

С проницательным взглядом на инновации поднимаю важные вопросы и исследую потенциал нашего технологического будущего.
Анонс Infinix Hot 60 5G+ — бюджетник с ИИ-кнопкой и 90 FPS в играх
Infinix Hot 60 5G+ с ИИ-кнопкой выйдет 11 июля
Обзор Infinix NOTE 50 Pro: смартфон, который играет не по правилам
Обзор Infinix NOTE 50 Pro+ 5G+: смартфон с амбициями и пульсом на корпусе
Продажи Infinix NOTE 50, NOTE 50 Pro и NOTE 50 Pro+ стартовали в России
Ультратонкий Infinix Hot 60 Pro+ сравнили по толщине с Samsung Galaxy S25 Edge
Предзаказ на Infinix Note 50, Note 50 Pro и Note 50 Pro+ открыли в России
Анонс Infinix GT 30 Pro — доступный игрофон с триггерами и подсветкой
Игрофон Infinix GT 30 Pro показали на живых фото перед анонсом
Представлен Infinix Xpad GT — новый игровой планшет на Snapdragon 888
Infinix готовит к выходу ультратонкий смартфон — как Galaxy S25 Edge, но в 2 раза дешевле
Игровой планшет Infinix XPad GT дебютирует на этой неделе
Анонс Infinix Note 50 Pro+ — ИИ-смартфон с пульсометром и перископом
Обзор Infinix ZERO Flip
Самая доступная раскладушка, о которой все молчат! Обзор Infinix ZERO Flip
Анонс Infinix Note 50 и Note 50 Pro — смартфоны с ИИ-кнопкой и пульсометром
Infinix показала тройную раскладушку Mini Tri-Fold ZERO
Обзор Infinix HOT 50 Pro+: ультратонкий смартфон на каждый день
В России стартовали продажи смарт-часов Infinix XWatch 3 и XWatch 3 Plus
Раскладушка Infinix ZERO Flip появилась в России
Обзор Infinix INBOOK Y3H Max
Обзор Infinix INBOOK Y3H Max: для учёбы, работы и не только

Комментарии в Telegram

Подборки

Обзоры на The GEEK