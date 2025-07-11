Infinix тизерит Hot 60 Pro+ — самый тонкий смартфон с изогнутым дисплеем

Infinix опубликовала тизер Hot 60 Pro+, который обещает стать самым тонким смартфоном в мире с 3D-изогнутым экраном. Его толщина всего 5,95 мм.

Несмотря на тонкий корпус, Hot 60 Pro+ оснащен батареей на 5160 мАч с быстрой зарядкой 45 Вт. Смартфон работает на чипе MediaTek Helio G200 и имеет 11-слойную систему охлаждения для стабильной работы.

Для фото и видео предусмотрена основная 50-мегапиксельная камера с сенсором Sony IMX882. Infinix Hot 60 Pro+ также получит дополнительную ИИ-кнопку «One Tap AI». Подробнее о ней можно почитать здесь.

Infinix Hot 60 Pro+ будет официально представлен в июле 2025 года.

Ранее инсайдер Ice Universe опубликовал видео-сравнение Hot 60 Pro+ и Samsung Galaxy S25 Edge.