Новый 11-дюймовый iPad Pro не получит экран Mini LED

Отраслевой аналитик Росс Янг сообщил, что в будущем 11-дюймовом планшете iPad Pro будет использоваться экран Retina со светодиодной подсветкой, а не более новый Mini LED, как в модели на 12,9 дюйма. Ранее слухи предполагали обратное.

Как отмечается, в меньшей модели экран не сможет обеспечить экстремального динамического диапазона, высокого уровня яркости и более глубокого чёрного цвета, какой есть у более крупной версии. При этом в аппаратном плане новинки будут полагаться на чипы Apple M2, которые обеспечат заметный рост производительности.

Как ожидается, новые iPad Pro представят без презентации — в виде обычного пресс-релиза, причём он появится в ближайшие дни.

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