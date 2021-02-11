Обновлённый iPad Pro с mini-LED дисплеем могут представить уже в марте

Apple может представить новые планшеты iPad в марте текущего года. Специальное мероприятия пройдёт в видеоформате, но дата выхода остаётся под вопросом. Если верить нескольким источникам, которые связаны с цепочкой поставок комплектующих, то свет увидят бюджетный iPad и новый iPad Pro.

Про бюджетный iPad известно очень мало, а вот обновлённый iPad Pro получит mini-LED дисплей и процессор Apple A14X с модемом Qualcomm Snapdragon X55. Также планшет будет оснащаться 6 или 8 ГБ оперативной памяти. Стоит напомнить про оптимизацию Apple, поэтому такого количества для работы с тяжелыми приложениями должно вполне хватить.

Новые mini-LED экраны для iPad были запущены в производство с прошлого года, но из-за проблем с поставками комплектующих их изготовление сократили до 50%.

Новый дисплей в iPad Pro мог бы повысить стоимость планшета, но по слухам Apple не собирается этого делать и сохранит ценник на прежнем уровне.