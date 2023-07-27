Новая PlayStation 5 лишится системы охлаждения на жидком металле

Блогер Zuby Tech рассказал новую информацию о грядущей PlayStation 5 серии CFI-1300. Напомним, что изначально PS5 была представлена с номером CFI-1000. Позднее, в сентябре 2021 года, в продажу поступила вторая ревизия CFI-1100, отличавшаяся уменьшенным радиатором. Затем, спустя год, появилась третья ревизия CFI-1200, особенностью которой стал переход с 7-нм техпроцесса на 6-нм. Внешне все три модели идентичны, хотя некоторые внутренние изменения были внесены.

Если информация от Zuby Tech подтвердится, то серия CFI-1300 будет производиться на 5-нм техпроцессе и не будет использовать жидкий металл в системе охлаждения. Стоит отметить, что речь идет не о Pro-версии PlayStation 5.

Судя по всему, CFI-1300 — это обновленная версия PlayStation 5 с отсоединяемым приводом, которая, предположительно, должна поступить в продажу в сентябре.