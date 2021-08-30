Новая Magsafe, режим звёздного неба и спутниковая связь — свежие слухи об iPhone 13

Аналитик и инсайдер Минг-Чи Куо из TF International Securities сообщил новые данные о будущих смартфонах iPhone 13. По его словам, используемый в новинках модем Qualcomm X60 улучшат так, чтобы он передавал данные через спутник. Это будет работать вне покрытия LTE и 5G.

Мы прогнозируем, что iPhone 13 могут поддерживать спутниковую связь на низкой околоземной орбите. Если Apple включит соответствующие программные функции, пользователи iPhone 13 смогут звонить и отправлять сообщения через спутник, находясь вне сети 4G. Минг-Чи Куо

Пока неясно, что именно можно будет передавать через спутники. Скорее всего, это будет только голосовая связь и текст. Однако даже этого достаточно в ряде случаев. Ожидается, что связь будет идти через спутники Globalstar, однако не исключается также взаимодействие с системой Starlink Илона Маска.

Помимо этого, китайские источники сообщают, что iPhone 13 получит более глубокий матовый чёрный цвет (вместо графитового) и цвет бронзового золота. Другие изменения, ожидаемые в новинке — это более мощные магниты Magsafe.

Наконец, iPhone 13 получит улучшенный астрономический режим съёмки. А ещё в смартфоне будут использоваться микрофоны с технологией формирования луча, что даст более качественный звук.