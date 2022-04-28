iPhone 13 начали собирать в Бразилии

Apple продолжает расширять производство своей продукции в разных частях мира. Например, компания использует мощности заводов Foxconn в Бразилии и Индии.

Теперь производство iPhone 13 будет происходить в Бразилии. Это подтверждает владелец смартфона Жуан Меникуччи, который приобрёл его в стране. На коробке нанесена надпись «Собрано в Бразилии», а номер модели — MLPF3BR/A.

Также Apple обновила документацию 24 января 2022 года для iPhone 13. Судя по ней, сборка в Бразилии относится только к iPhone 13, а производство iPhone 13 mini и 13 Pro осталось в Китае.

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