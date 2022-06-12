Зелёный iPhone 13 скоро появится в России

До российского рынка совсем скоро доберётся iPhone 13 в новом зелёном цвете, который был представлен в марте 2022 года. Модель будет поставляться в РФ в рамках параллельного импорта.

Продажи iPhone 13 Pro Alpine Green начнутся в «Связной», «М.Видео». Стоимость пока остаётся под вопросом. Несмотря на это несколько посетителей интернет-магазина «М.Видео» увидели, что за iPhone 13 Pro на 256 ГБ была указана цена в районе 110 тыс. рублей. Сейчас её нет и вместо цены написано «Товар временно отсутствует в продаже». Впрочем, на Ozon новинку уже можно приобрести от 100 тыс. рублей.

Параллельный импорт в России разрешили с 6 мая. Однако предприниматели уже начали торговать новыми продуктами Apple, не дожидаясь завершения формальностей. Во второй половине апреля можно было приобрести iPhone SE 2022. Смартфоны привозили из ОАЭ и Австралии.

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