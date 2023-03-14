Apple запустила продажи восстановленных iPhone 13 в США

Apple запустила продажи восстановленных iPhone 13, iPhone 13 Pro и iPhone 13 Pro Max в своих интернет-магазинах в США. Базовую версию можно приобрести от $619.

Восстановленные iPhone от Apple разблокированы и работают таким же образом как новые. Компания оснащает все восстановленные модели новыми батареями, внешними корпусами и кабелем USB-C-Lightning. Купертиновцы стремятся, чтобы они были практически идентичны новым iPhone в коробке.

Стоимость от изначальной цены снижена на 12/25% в зависимости от версии:

iPhone 13 от $619;

iPhone 13 Pro от $759;

iPhone 13 Pro Max от $849.

На восстановленные iPhone действует та же гарантия на год, а также есть возможность приобрести расширенное покрытие AppleCare +.