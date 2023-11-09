iPhone 13 заметно подешевел в России

Некоторые российские интернет-магазины начали снижать цены на iPhone 13 в самой базовой комплектации.

На Яндекс Маркет найти смартфон на 128 ГБ памяти можно за 65 990 рублей, что на 18% меньше, чем на старте продаж, когда за устройство просили 79 990 рублей, и на 20% выгоднее текущих предложений в «М.Видео — Эльдорадо» (81 999 рублей).

Однако, это не рекордное снижение цен. В конце 2022 и начале 2023 года стоимость аналогичного iPhone 13 была ниже 60 тысяч рублей. Подобное падение цен было связано с укреплением российского рубля.