iPhone 13 подешевел в России почти на 40%

С момента своего дебюта в 2021 году, iPhone 13 (обзор) заметно упал в цене на российском рынке, потеряв почти 40% своей первоначальной стоимости.

На старте продаж за iPhone 13 просили 80 тысяч рублей, но в настоящее время в некоторых магазинах этот смартфон доступен за сумму менее 51 тысячи рублей. В крупных розничных сетях его цена составляет 67 тысяч рублей.

Несмотря на то что с момента выпуска iPhone 13 прошло более двух лет, он продолжает оставаться востребованным среди пользователей и, по нашему мнению, является лучшим айфоном в 2024 году.