Новая iOS 17 резко сокращает время работы iPhone без подзарядки

Только Apple официально выпустила в общий доступ iOS 17, как эксперты провели тест и выяснили, как влияет обновленная операционная система на время автономной работы смартфона. Результат может разочаровать.

В тестировании принимали участие iPhone SE 2020, XR, 11, 12 и 13. Эксперимент показал, что автономность всех устройств сократилась, достигнув самых низких показателей со времен iOS 14.

Самый худший показатель у iPhone XR. Этот смартфон, выпущенный пять лет назад, после обновления до iOS 17 теряет заряд на 21% быстрее. Падение производительности батареи у других моделей следующее:

iPhone SE 2020 — минус 9%.

iPhone 11 и 12 — минус 5% для обеих моделей.

iPhone 13 — минус 11%.

Опубликованный график демонстрирует, что на iOS 16.6.1 или 16.7 автономность iPhone оставалась на приемлемом уровне. Исследователи рекомендуют тем, кто ценит длительную работу устройства без подзарядки, пока не обновляться выше указанных версий.