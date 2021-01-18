Ноутбуки Apple с M1 страдают от проблемы со скринсейвером

Недавно в macOS Big Sur появилась функция быстрого переключения пользователей. Однако на новых ноутбуках с процессорами M1 после этого появилась проблема.

Сообщается, что при отключении заставки (скринсейвера), система не переходит на рабочий стол, хотя курсором можно управлять. Проблема показана на видео ниже, однако пока неясно, при каких условиях она возникает. Иногда это происходит один раз в день, а иногда — пять и более раз в день.

«Лечение» пока что заключается в том, чтобы закрыть крышку на 4-5 секунд, затем открыть её снова и нажать клавишу Touch ID. Также можно нажать комбинацию кнопок Alt-Command-Q для повторного доступа к экрану блокировки.

В компании пока не отреагировали на проблему. Однако не исключено, что патч скоро появится.