Nothing раскрыла дизайн и характеристики камеры CMF Phone 1

Nothing раскрыла новую информацию о своём предстоящем бюджетном смартфоне CMF Phone 1, премьера которого состоится 8 июля. На этот раз основное внимание уделили дизайну и характеристикам камеры.

Смартфон будет оснащён овальным блоком камер с двумя сенсорами. Основной датчик от Sony имеет разрешение 50 Мп и диафрагму f/1.8. Снимки, независимо от условий освещения, будут яркими и чёткими, благодаря передовым алгоритмам и Ultra XDR, заверяет Nothing.

Ранее компания уже раскрыла характеристики экрана, ёмкость аккумулятора, процессор и другие технические детали новинки.