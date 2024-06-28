Топ за свои деньги? Nothing раскрыла некоторые характеристики CMF Phone 1

Nothing запустила маркетинговую кампанию, в рамках которой будет ежедневно раскрывать характеристики и детали нового бюджетного смартфона CMF Phone 1.

Уже известно, что новинка получит 6,7-дюймовый Super AMOLED-дисплей с частотой обновления 120 Гц, пиковой яркостью 2000 нит, поддержкой HDR10+ и одинаковыми рамками со всех сторон.

«Под капотом» CMF Phone 1 будет 8-ядерный процессор MediaTek Dimensity 7300, изготовленный по 4-нанометровому техпроцессу. Чипсет оснащен четырьмя ядрами Cortex-A78 (до 2,5 ГГц) и четырьмя ядрами Cortex-A55 (до 2 ГГц). Он набирает в AnTuTu около 673 тысяч «попугаев» и поддерживает Bluetooth 5.3, Wi-Fi 6 и 5G.

Кроме того, смартфон получит до 8 ГБ оперативной памяти с возможностью расширения ещё на 8 ГБ за счет постоянной. При этом, по слухам, базовая модель CMF Phone 1 иметь только 6 ГБ.

Что касается камер, то пока известна лишь фронталка. В качестве селфи-камеры будет использоваться датчик с разрешением 16 Мп.

Официальная презентация CMF Phone 1 состоится 8 июля.