Nothing представит новый продукт 7 декабря. Что это будет?

Компания Nothing на этой неделе представит свой новый продукт. В социальных сетях объявлена официальная дата анонса – 7 декабря 14:00 по московскому времени.

Согласно последним слухам, это может быть упрощенная версия смартфона Phone (2), которая, вероятно, получит название Phone (2a). Накануне данное устройство появилось на сайте индийского центра сертификации BIS.

Неделю назад инсайдер Sanju Choudhary раскрыл внешний вид устройства, который напоминает Phone (1), а также некоторые характеристики. По словам информатора, доступный смартфон Nothing получит 6,7-дюймовый AMOLED-дисплей с частотой обновления 120 Гц, основную камеру на 50 Мп, селфи-камеру на 16 Мп и аккумулятор на 4920 мАч. Ожидается, что стоимость Phone (2a) составит около $600 (~55000 рублей).

Напомним, что в начале ноября ходили слухи о том, что Nothing готовится анонсировать новый продукт в январе 2024 года. Тогда допускалось, что это могут быть наушники Nothing Ear (3).