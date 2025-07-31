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Стали известны расцветки и дата выхода iQOO Z10 Turbo+

Смартфон получит батарею на 8000 мАч и флагманский процессор от MediaTek.

Компания iQOO готовится представить свой новый смартфон Z10 Turbo+. Официальная презентация устройства состоится 7 августа в 14:00 по московскому времени.

iQOO Z10 Turbo+ позиционируется как первый смартфон, сочетающий аккумулятор на 8000 мАч и высокую производительность. «Сердцем» новинки станет флагманский процессор MediaTek Dimensity 9400+.

Кроме того, производитель раскрыл все расцветки Z10 Turbo+. Он будет доступен в сером, золотистом и белом цветах.

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Источник:
The GEEK
Анатолий Почивалов

Анатолий Почивалов

С проницательным взглядом на инновации поднимаю важные вопросы и исследую потенциал нашего технологического будущего.
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