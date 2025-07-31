Стали известны расцветки и дата выхода iQOO Z10 Turbo+

Компания iQOO готовится представить свой новый смартфон Z10 Turbo+. Официальная презентация устройства состоится 7 августа в 14:00 по московскому времени.

iQOO Z10 Turbo+ позиционируется как первый смартфон, сочетающий аккумулятор на 8000 мАч и высокую производительность. «Сердцем» новинки станет флагманский процессор MediaTek Dimensity 9400+.

Кроме того, производитель раскрыл все расцветки Z10 Turbo+. Он будет доступен в сером, золотистом и белом цветах.