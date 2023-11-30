Раскрыты характеристики и дизайн бюджетного Nothing Phone (2a)

Несколько дней назад инсайдер Sanju Choudhary рассказал, что компания Nothing готовит упрощенную версию флагманского Phone (2), которая получит название Phone (2a). Теперь информатор уточнил некоторые характеристики и раскрыл дизайн будущего смартфона.

По его информации, Nothing Phone (2a) получит 6,7-дюймовый AMOLED-дисплей с частотой обновления 120 Гц, основную и фронтальную камеры на 50 Мп и 16 Мп соответственно, а также батарею на 4920 мАч. Упрощенный «пустофон» будет работать на базе прошивки NothingOS 2.5 (Android 14).

Помимо характеристик, инсайдер раскрыл внешний вид смартфона, опубликовав снимок, на котором видно переднюю часть устройства с круглым вырезом для селфи-камеры и заднюю крышку. Как и отмечалось ранее, Phone (2a) будет иметь прозрачную заднюю панель и светодиоды, как у Phone (1).