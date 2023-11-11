Nothing готовится представить новый продукт в начале 2024 года. Что это будет?

Компания Nothing может анонсировать новый продукт уже в январе 2024 года, сообщают надежные источники индийского Mashable. Согласно слухам, это могут быть наушники Nothing Ear (3).

Третье поколение устройства, скорее всего, будет иметь тот же дизайн, что и предшественники, то есть прозрачный кейс и наушники. Однако, некоторых изменений все же стоит ожидать. Вероятно, компания слегка изменит внешний вид, улучит качество звука и активного шумоподавления, а также увеличит время автономной работы Ear (3).

Nothing Ear (2)

Однако, некоторые источники сомневаются, что на январской презентации Nothing представит именно Ear (3), так как с момента выхода Ear (2) на тот момент не пройдет даже года, что сделает анонс новой версии наушников преждевременным.

Есть шансы, что Nothing может представить преемника Ear Stick или совершенно новый продукт, чтобы расширить свой ассортимент. Что бы ни было показано в январе 2024 года, это определенно будут аксессуары, а не смартфоны.

Nothing Ear Stick

Кстати, больше года назад в сети появились концепты полноразмерных наушников Nothing Head (1) с полупрозрачным корпусом и подсветкой Glyph. На тот момент не было известно, существует ли прототип устройства, а основатель компании Карл Пей восхитился изображениями и спросил у подписчиков, нужно ли делать такие наушники. Если работы дизайнера и отклики фанатов действительно вдохновили Nothing, то можно предположить, что вероятность анонса Head (1) существует, хоть крайне малая.

Концепт Nothing Head (1)